В правительстве области опровергли информацию о трагедии в школе

В правительстве Воронежской области опровергли информацию о якобы выпавшем из окна в школе ребенке. Об этом рассказали «Комсомолке» в пресс-службе 17 декабря

– Никто из окна в школе в Воронеже не выпадал, тем более не погибал, – уточнили там.

Однако факт трагедии с погибшим несовершеннолетним не отрицают. В мэрии назвали «ситуацию с гибелью ребенка» огромной трагедией. При этом пояснили:

– Мы можем точно заявить, что ребенок погиб не в здании школы.

В следственном управлении подтвердили факт гибели ребенка:

– Следователем СК проводится проверка, в ходе которой будут установлены все обстоятельства гибели несовершеннолетнего.

Департамент образования, науки и молодежной политики Воронежской области также прокомментировал ситуацию:

– Информация о месте гибели ребёнка не соответствует действительности. Ход расследования в интересах пострадавшей семьи не разглашается. Департаментом образования, науки и молодёжной политики Воронежской области будут осуществлены все необходимые в этом случае действия и процедуры, касающиеся обучающихся, родителей и педагогов.