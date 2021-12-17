Воронежских водителей предупредили о «сплошных» проверках

Фото из архива КП

Водителям, которые решили выпить рюмочку-другую, советуют в ночь с 17 на 18 декабря не садится за руль. В это время в Воронеже пройдут «сплошные» проверки. Об этом проинформировали в региональной Госавтоинспекции.

Во время профилактического мероприятия стражи порядка будут выявлять не только пьяных нарушителей, но и вычислять водителей, выезжающих на встречную полосу при развороте, повороте налево или объезде препятствия.

Если Вы стали свидетелем грубых нарушений Правил дорожного движения, в том числе, управления автомобилем в состоянии алкогольного опьянения, сообщите об этом ближайшему наряду ДПС или в дежурную часть по телефону 269-60-79, 112 (круглосуточно).