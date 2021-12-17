В Воронеже мошенник обманул пенсионеров под видом родственников, попавших в ДТП

Фото из архива КП Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

Железнодорожный райсудом вынес приговор 46-летнему Евгению Д., который обманул воронежских пенсионеров звонками под видом их близких родственников, попавших в ДТП. Он брал у них от 30 до 50 тысяч рублей, чтобы якобы уладить дело с аварией. Серийного афериста приговорили к 4 годам колонии строго режима. Об этом рассказали в облпрокуратуре 17 декабря.

Мужчину признали виновным по четырем эпизодам. Дело возбуждалось по двум статьям – ч. 2 ст. 159 УК РФ (мошенничество с причинением значительного ущерба гражданину) и ч. 3 ст. 30, п. «г» ч. 3 ст. 158 УК РФ (покушение на кражу с банковского счета).

Суд установил, что все случаи произошли в период с декабря 2020 года по январь 2021-го. Дробышев звонил на стационарные телефоны пожилым людям. Представлялся их близким родственником и говорил, что якобы попал в ДТП. Он убеждал пенсионеров, что ему срочно требуются деньги, чтобы его не привлекали к уголовной ответственности. Те верили, после этого приезжал к их домам и забирал деньги. Всего таким образом он выманил у них 130 тысяч рублей.

Также суд удовлетворил исковые заявления прокуратуры в защиту прав пенсионеров о взыскании с осужденного суммы причиненного материального ущерба. Он обязан будет вернуть деньги.