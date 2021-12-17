Воронежцев ждут новогодние подарки в салонах связи Tele2

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Клиенты компании, приобретая подарки себе и близким, смогут воспользоваться выгодными предложениями в торговых точках, а также упаковать новогодние презенты.

Tele2 помогает комфортно готовиться к зимним праздникам и создает новогоднее настроение. Так, в розничной сети оператора клиенты могут купить смартфон Xiaomi по выгодной цене, обменяв минуты на скидку. Акция действует в салонах связи и на сайте компании до конца 2021 года. Размер скидки составляет от 1000 до 4000 рублей, при этом одна минута равна одному рублю. Кроме того, в рамках акции «Комбо в салонах связи Tele2» клиенты могут получить скидку до 30% при покупке смартфона с комплексной защитой и SIM-картой с оплаченным тарифом «Мой онлайн+» на 3 месяца.

Также с 17 декабря по 9 января Tele2 будет дарить посетителям торговых точек упаковочный набор для оформления новогодних презентов. Подробности необходимо уточнять у продавцов в розничной сети. Вместе с тем воронежские клиенты смогут бесплатно воспользоваться услугами профессиональных упаковщиков в период с 17 по 19 декабря, с 24 по 26 декабря и в канун Нового года – с 29 по 31 декабря. Упаковка подарков будет производиться по адресам:

- г. Воронеж, Центр Галереи Чижова, ул. Кольцовская, д. 35А;

- г. Воронеж, ТРК «Арена», бульвар Победы, д. 23Б;

- г. Воронеж, ТРЦ «Максимир», пр. Ленинский, д. 174П;

- г. Воронеж, ТРЦ Сити-парк «Град», ул. Парковая, д. 3.

Оператор напоминает, что в розничной сети Tele2 строго выполняются все предписания и рекомендации специалистов по профилактике коронавируса.

Подробнее об акции,времени и месте проведения на сайте Tele2