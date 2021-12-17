Более 20% воронежцев останутся без новогодних корпоративов на работе

Фото из архива КП Фото: Из архива "КП"

21% работающих воронежцев останется в этом году без новогодних корпоративов. Чаще всего они объясняют отмену традиционных вечеринок с коллегами сложной эпидемиологической обстановкой (24%) и отсутствием бюджета на праздник (35%). Это показал опрос Службы исследований hh.ru, которым они поделились 17 декабря.

А вот 17% работающих жителей области признались, что у них в компании вообще никогда не проводятся корпоративы, так что в принципе отмена праздника их не коснется. Еще 50% рассказали, что такие мероприятия бывают у них в организации редко. Регулярно они проводятся в компаниях 33% респондентов.

51% компаний, которые все-таки будут устраивать новогодний праздник для сотрудников, намерены сделать это в оффлайн-формате, а 32% - онлайн.

Интересными были ответы на вопрос, где вы проведете корпоратив оффлайн? В каждом втором случае (52%) праздник должен состоятся в ресторане, кафе или столовой, еще 30% будут отмечать в клубе или лофте, а 12% накроют стол и поздравят коллег на рабочем месте.

В 40% случаев корпоратив будет проходить за счет работодателя. Еще 39% будут праздновать частично за счет компании, остальную сумму придется вложить самим. И только 21% – за свой счет.