«ТНС энерго Воронеж» определило победителей акции «Плати за свет с выгодой!»

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«ТНС энерго Воронеж» - гарантирующий поставщик электроэнергии в регионе, подвел итоги акции «Плати за свет с выгодой!» за ноябрь. В розыгрыше приняли участие 163 350 лицевых счетов. Их владельцы выполнили необходимые условия акции по оплате услуги электроснабжения.
15 декабря 2021 года с помощью генератора случайных чисел были определены номера счетов пятидесяти клиентов «ТНС энерго Воронеж», которым уже в этом месяце будет начислено 300 киловатт-часов на лицевой счет.
Поздравляем победителей и публикуем номера их лицевых счетов:
364004014473
364008020757
364007000733
363005000443
362006016566
364001027905
364007007267
363005004110
362006019082
361000407566
364001035260
363003014891
363003005047
361000074671
362003010530
362005016700
364008018029
364002001802
362003009630
364006024329
362004019076
364008051326
362007009407
364001032581
364004009550
364005004532
365001045662
362005015397
361000360965
361000152081
363005000966
361000556084
362003003858
364008030709
364007003763
364004003193
363004011464
363005006840
364004005831
362005008426
362002003892
362002021620
361000555197
363002013791
363002006669
363006008455
362006019622
362002027103
365007008167
363007004362
Напомним, что акция «Плати за свет с выгодой» действует до 20 декабря 2021 года включительно. Еще пятьдесят победителей за период с 1 по 20 декабря 2021 года будут определены в январе 2022 года.