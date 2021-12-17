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Происшествия17 декабря 2021 13:24

Дело воронежского коммунальщика Михаила Палютина облсуд вернул на новое рассмотрение

Состав суда будет другим
Ирина ШАБАНОВА
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Фото из архива КП

Фото из архива КП

Фото: из архива "КП"

Воронежский областной суда отменил приговор скандальному воронежскому коммунальщику Михаилу Палютину. Апелляционная коллегия вернула его уголовное дело на новое рассмотрение. Об этом сообщили в облсуде 17 декабря.

Рассматриваться оно будет также в Железнодорожном райсуде, но уже в ином составе. А сам господин Палютин останется в СИЗО.

Напомним, в марте 2021 года суд первой инстанции приговорил его к двум годам колонии-поселения, признав его вину в присвоении 15 млн рублей. Было установлено, что именно такая сумма из внесенных воронежцами за коммунальные услуги 101 миллиона не дошла до ресурсоснабжающих организаций. Палютин рьяно пытался в суде доказать, что потратил деньги на ремонт домов, но безуспешно. Теперь предстоит выяснить это снова.