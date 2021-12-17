Полицейские помогли застрявшему на воронежской трассе водителю

Фото из архива КП

В Эртильском районе сотрудники ДПС помогли водителю «Тойота Краун», у которого разрядился аккумулятор 16 декабря. Инцидент произошел в райцентре на улице Лесная. Подробности рассказали в ГУ МВД по Воронежской области.

Старший лейтенант Евгений Тюрин и лейтенант Геннадий Дудоров во время несения службы стоящий на обочине автомобиль с поднятым капотом. Они остановились, чтобы помочь водителю. Оказалось, что 27-летний житель города Гагры из Абхазии гостил у своих знакомых и направлялся обратно домой. Но, оказалось, что после ночных заморозков аккумулятор авто разрядился и пускового тока перестало хватать для запуска двигателя.

Водитель рассказал, что в такой ситуации он оказался впервые, поскольку в теплом климате таких проблем у него не возникало. Инспекторы подключили пусковые провода к патрульному автомобилю и после 10 минут зарядки двигатель «Тойоты» удалось запустить.

Водитель поблагодарил полицейских за оказанную ими помощь и продолжил свой путь.