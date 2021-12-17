В Воронеже к 34 киоскам, сносимым в декабре, добавили еще пять

Некоторые киоски приходится сносить не раз. Фото: Михаил ФРОЛОВ

В мэрии сообщили о дополнении списка подлежащих сносу в декабре киосков и торговых павильонов, Добавили три строения, владельцы которых поставили их повторно после демонтажа. Два из них располагаются в Коминтерновском районе по адресу: Московский проспект, 179, еще одно – в Советском на улице 9 Января, 231а. Все они продуктовые.

Еще два сооружения планируют сносить впервые. Оба они располагаются на Ленинском проспекте: загадочный терминал в Железнодорожном районе у дома № 133 (остановка «Остужева»), закрытый киоск – в Левобережном недалеко от дома № 35.

Напомним, ранее в мэрии сообщали о сносе в декабре 34 незаконно установленных строений. 15 из них находятся в Коминтерновском районе, девять – в Советском, пять – в Левобережном, три – в Железнодорожном и по одному – в Центральном и Ленинском.