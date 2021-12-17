Парень в воронежском селе проник в дом и пытался изнасиловать хозяйку

фото из архива КП Фото: из архива «КП»

На скамье подсудимых скоро окажется 23-летний житель Нижнедевицкого района. Следователи обвиняют его в незаконном проникновении в сельский дом, попытке изнасилования соседки и покушении на кражу. Дело возбуждено по ч. 1 ст. 139 УК РФ; ч. 3 ст. 30, п. «б», ч. 2 ст. 131 УК РФ; ч. 1 ст. 158 УК РФ. Об этом сообщили в следственном управлении региона 17 декабря.

Инцидент произошел в селе Курбатово. 23-летний молодой человек, ранее судимый за кражи и угон авто, 16 июля, изрядно приняв на грудь, решил забраться в дом к своей 48-летней соседке. На веранде он увидел нож и прихватил его с собой, а затем попросту ввалился в жилище. От шума хозяйка проснулась, попыталась выставить непрошеного гостя. Но он стал ей угрожать ножом, избивать, и попытался изнасиловать. Женщина оказалась не из боязливых и ударила злоумышленника кастрюлей по голове. После этого убежала к соседке и вызвала полицию.

Молодой человек воспользовался моментом и похитил с веранды бензиновый триммер, принадлежавший знакомому женщины, и скрылся.

Парень был задержан, заключен под стражу. На допросе вину признал.

– Она подтверждается также показаниями свидетелей и потерпевших, результатами проведенных судебных экспертиз, протоколами осмотров и выемок, иными материалами уголовного дела, в связи с чем уголовное дело с утвержденным обвинительным заключением направлено в суд для рассмотрения по существу, – сообщил руководитель Хохольского межрайонного следственного отдела регионального управления СК России Владимир Миронов.