В Воронежской области повторно обсудят законопроект «о QR-кодах»

Госдума повторно направила соответствующий законопроект в регионы Фото: Светлана Макеева

В Воронежской области продолжится обсуждение системы пропуска в общественные места по QR-кодам. Госдума повторно направила соответствующий законопроект в регионы. Об этом сообщил председатель Думы Вячеслав Володин 16 декабря в своем Telegram.

Депутаты поддержали законопроект в первом чтении, однако, как пояснил Володин, возникло много вопросом, поэтому необходимо дополнительное обсуждение.

- По этой причине ряд предложений, улучшающих нормы законопроекта, зафиксировали в Постановлении Думы, что происходит довольно редко. Это сделано, чтобы ко второму чтению по возникшим вопросам были найдены решения, - пояснил Вячеслав Володин. – Нам важно сделать все для спасения людей, их защиты от распространения новой коронавирусной инфекции. При обязательном соблюдении прав наших граждан.

На обсуждение у регионов есть месяц. Законопроект также направили в Совет Федерации и Правительство РФ.

В Воронежской областной думе пояснили, что пока документ с федерального уровня не поступал. Ранее депутаты дали положительные отзывы на законопроект. Решение приняли на заседании 30 ноября. Поддержал федеральную инициативу и губернатор Александр Гусев. Он заявил, что QR-коды – это не рычаг давления на людей, чтобы они вакцинировались, а защита тех, кто уже сделал прививку. В других регионах, по словам губернатора, ограничение жестче. К слову, законопроект поддержали во всех региональных парламентах Черноземья.

Напомним, изменения в закон «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения» предусматривает ограничения на посещение общественных мест тех, кто не вакцинировался, не переболел коронавирусом и не имеет медицинского отвода.