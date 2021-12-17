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Происшествия17 декабря 2021 11:56

В Воронежской области в лобовом столкновении двух «Лад» погибли четыре человека

ДТП случилось в Верхнемамонском районе
Юрий КОЗЛОВ
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Последствия аварии.

Последствия аварии.

Фото: с сайта ГУ МВД России по Воронежской области.

В пятницу, 17 декабря, страшная авария случилась в Верхнемамонском районе. В 12.20 на 17 километре дороги Павловск — Верхний Мамон врезались лоб в лоб «Лада-Веста» и «Лада-Гранта».

- 58-летний водитель «Лады-Гранты», местный житель, ехавший в сторону Верхнего Мамона, вылетел на встречную полосу. Там он врезался в «Ладу-Весту», за рулем которой был 50-летний житель Калачеевского района. После этого «Лада-Гранта» улетела в кювет и врезалась в дерево. Ее водитель погиб на месте. Как и его пассажиры, мужчина и две женщины. Их личности сейчас устанавливают. В больницу попала 49-летняя жительница Калачеевского района, ехавшая в «Ладе-Весте», - рассказали в пресс-службе регионального ГУ МВД.

Полицейские выясняют причины жуткой аварии.

Напомним, утром 16 декабря на улице Ленина в селе Орлово Новоусманского района случилась еще одна жуткая авария. 51-летний липчанин, управлявший «Киа Спортейдж», выехал на встренчую полосу и врезался лоб в лоб в «КамАЗ», которым рулил его ровесник из Воронежской области.

От удара иномарка превратилась в груду металла, находившиеся в ней водитель и 44-летний пассажир погибли на месте. Еще два пассажира кроссовера, 46 и 38-летние жители Липецкой области, получили травмы, их отвезли в больницу.