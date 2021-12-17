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Общество17 декабря 2021 10:55

Воронежский парк «Орленок» откроют 18 декабря

Мэрия предупредила, что открытие техническое и некоторые дефекты еще не устранены
Ирина ШАБАНОВА
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Фото из архива КП

Фото из архива КП

Ворота воронежского парка «Орленок», которого вот уже третий год ждут воронежцы, наконец откроют для посещения 18 декабря. Общественное пространство посещать можно будет с 11:00 субботы. Правда, пока открытие техническое, и горожан попросили не обращать внимание на оставшиеся дефекты – их устранят в теплую погоду. Об этом рассказали в мэрии 17 декабря.

Там пояснили, что на месте дефектов сейчас повесили таблички с QR-кодами. При считывании они ведут на сайт мэрии.

Напомним, торжественное открытие парка власти пообещали провести весной, когда заработает фонтан, зазеленеет листва и устранят все недочеты.