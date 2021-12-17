Воронежский парк «Орленок» откроют 18 декабря

Фото из архива КП

Ворота воронежского парка «Орленок», которого вот уже третий год ждут воронежцы, наконец откроют для посещения 18 декабря. Общественное пространство посещать можно будет с 11:00 субботы. Правда, пока открытие техническое, и горожан попросили не обращать внимание на оставшиеся дефекты – их устранят в теплую погоду. Об этом рассказали в мэрии 17 декабря.

Там пояснили, что на месте дефектов сейчас повесили таблички с QR-кодами. При считывании они ведут на сайт мэрии.

Напомним, торжественное открытие парка власти пообещали провести весной, когда заработает фонтан, зазеленеет листва и устранят все недочеты.