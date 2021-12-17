В Воронежской области мошенники отобрали у женщины 406 тысяч рублей

Полицейские возбудили уголовное дело и начали розыски мошенников. Фото: из архива «КП»

65-летняя жительница Борисоглебского района стала очередной жертвой мошенников. Женщине позвонил незнакомец, который представился сотрудниками службы безопасности банка. Он, а потом и подключившиеся к разговору другие аферисты, убедили собеседницу, что на ее имя пытаются оформить кредит мошенники. И ей надо отменить их заявку. А для этого надо сделать новую. В итоге пенсионерка оформила на себя кредит на 406 тысяч рублей.

Затем ей снова позвонили мошенники. И представились уже полицейскими. На этот раз они заявили, что ей нужно продиктовать «код защиты», чтобы аферисты не воспользовались ее сбережениями. Замороченная женщина сообщила секретные данные своей банковской карты. Вскоре кредитные деньги уплыли в неизвестном направлении.

- Возбуждено уголовное дело по части 3 статьи 159 УК РФ «Мошенничество» (до шести лет лишения свободы). Всего 16 декабря было восемь сообщений о дистанционных аферах и столько же фактов хищения с банковских карт. Общий ущерб, принесенный действиями преступников, составил около 1,7 тысяч рублей, - сообщили в пресс-службе регионального ГУ МВД. – В очередной раз призываем граждан: не верьте звонкам незнакомцев, под любыми предлогами пытающимися заставить совершить какие-либо операции с вашими деньгами.