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Общество17 декабря 2021 10:11

В Воронеже снесут самовольный шлагбаум, перекрывший дорогу к бульвару на улице Карла Макса

Городские власти предупредили об этом местных жителей
Евгения ФРОЛОВА
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Городские власти предупредили жителей дома №16А по улице Никитинской в Воронеже о сносе шлагбаума, перекрывающего дорогу к улице Карла Маркса. Конструкцию установили жильцы многоэтажки незаконно. Убрать ее требуется до 20 декабря. Соответствующее постановление опубликовали на сайте мэрии 16 декабря.

Если в течение ближайших трех дней ее не демонтируют, то за дело возьмется управа Центрального района. Правда, шлагбаум потом пообещали отдать владельцам, но только после того, как жильцы дома возместят все затраты на снос.