В Воронеже женщина сумела отбиться от напавшего на нее рецидивиста

Арестованному рецидивисту грозит новый срок - до пяти лет. Фото: с сайта прокуратуры Воронежской области

В четверг, 16 декабря, 40-летняя жительница Воронежа пришла в полицию и написала заявление о попытке кражи сумки. Женщина рассказала, что в девять часов утра шла на работу по улице Антонова-Овсеенко. К ней подбежал незнакомец и начала вырывать сумку. Женщина стала кричать. При этом сумку она не отдавала. Нервы у преступника не выдержали, и он пустился бежать. Несостоявшаяся жертва нападения запомнила его приметы.

Вскоре в Северном микрорайоне оперативники, ехавшие на служебной машине, увидели мужчину, по описанию похожего на вора. Его задержали. Мужчина оказался рецидивистом (не раз был судим за кражи и за незаконный оборот наркотиков). В отделе полиции он признал свою вину. И заявил, что деньги нужны были на покупку очередной дозы наркотиков.

- Возбуждено уголовное дело по части 2 статьи 161 УК РФ «Грабеж» (до семи лет лишения свободы). Рецидивиста арестовали, - сообщили в региональном ГУ МВД.