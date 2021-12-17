Воронежцам рассказали, как выбрать красную икру к новогоднему столу

фото из архива КП

Часто новогодний стол воронежцев не обходится без главного деликатеса – красной икры. Ее подают в виде бутербродов, добавляют в салаты или используют как украшение блюд. В преддверии праздника хозяйки обязательно закупают баночку-другую. Но есть другая сторона вопроса – продавать их начинают не только в магазине, но и «с рук» по весьма демократичным ценам. Как не потратить деньги впустую и не приобрести искусственный или некачественный продукт, рассказали специалисты управления Роспотребнадзора региона 17 декабря.

Для того, чтобы не купить подделку, советуют не брать красную икру с лотков. При этом внимательно стоит читать этикетку на баночке: на ней должно быть написано название рыбы, дата изготовления и дата фасовки.

Также не стоит внимания баночка, если в ее содержимом есть пищевая добавка Е-239 (уротропин). Ее применяли как консервант до 2008 года, с тех пор она запрещена. Санврачи напоминают, что разрешенными консервантами для икры остаются Е-200, Е-201, Е-202, Е-203, Е-211, Е-212, Е-213;

Если встал выбор, брать ли икру в жестяной или стеклянной банке, то лучше выбрать последнюю. Доказано, что такая тара химически нейтральна. А в жестяной баночке происходит окисление металлов. Кроме того, через стекло можно рассмотреть цвет, размер и качество зерна. Также фальшивой будет икра, если на вид она как будто покрыта инеем.

– Крышка банки не должна проминаться и не должна быть вздутой. Икра должна заполнять баночку полностью. На донышке банки красной икры, изготовленной по ГОСТу, выбиты три ряда букв и цифр. Причем маркировка наносится изнутри банки, то есть на ощупь буквы и цифры выпуклые, – пояснили в управлении Роспотребнадзора.

Что же касается имитационной икры, то она состоит из морских водорослей, из которых производят агар и альгинат. И уже на их основе готовят желе, а затем подкрашивают в нужный цвет. Натуральные икринки имеют ядро. Искусственные либо однородны, либо у них внутри всего лишь пузырек воздуха.

Как проверить, натуральная ли икра в домашних условиях? Залейте кипятком. Натуральная побелеет (заварится белок), искусственная же сначала потеряет цвет, а затем просто растает. Натуральные икринки лопаются при слабом нажатии, оболочка искусственных икринок более жесткая, сложно лопающаяся.