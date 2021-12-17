Воронеж
ФотоВидеоКоронавирусПолитикаОбществоЭкономикаВ миреСпортЗвездыЗдоровьеНаши праваНаукаКолумнистыПроисшествияПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Воронеж
ФотоВидеоКоронавирусПолитикаОбществоЭкономикаВ миреСпортЗвездыЗдоровьеНаши праваНаукаКолумнистыПроисшествияПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Премия Рунета-2020
Воронеж
+2°
Радио
РекламаПодписка
Сегодня:
Еще
Общество17 декабря 2021 9:46

Воронежцам рассказали, как выбрать красную икру к новогоднему столу

Роспотребнадзор посоветовал, на что обратить внимание при покупке деликатеса
Евгения ФРОЛОВА
КомментироватьОставить комментарий(0)
фото из архива КП

фото из архива КП

Часто новогодний стол воронежцев не обходится без главного деликатеса – красной икры. Ее подают в виде бутербродов, добавляют в салаты или используют как украшение блюд. В преддверии праздника хозяйки обязательно закупают баночку-другую. Но есть другая сторона вопроса – продавать их начинают не только в магазине, но и «с рук» по весьма демократичным ценам. Как не потратить деньги впустую и не приобрести искусственный или некачественный продукт, рассказали специалисты управления Роспотребнадзора региона 17 декабря.

Для того, чтобы не купить подделку, советуют не брать красную икру с лотков. При этом внимательно стоит читать этикетку на баночке: на ней должно быть написано название рыбы, дата изготовления и дата фасовки.

Также не стоит внимания баночка, если в ее содержимом есть пищевая добавка Е-239 (уротропин). Ее применяли как консервант до 2008 года, с тех пор она запрещена. Санврачи напоминают, что разрешенными консервантами для икры остаются Е-200, Е-201, Е-202, Е-203, Е-211, Е-212, Е-213;

Если встал выбор, брать ли икру в жестяной или стеклянной банке, то лучше выбрать последнюю. Доказано, что такая тара химически нейтральна. А в жестяной баночке происходит окисление металлов. Кроме того, через стекло можно рассмотреть цвет, размер и качество зерна. Также фальшивой будет икра, если на вид она как будто покрыта инеем.

– Крышка банки не должна проминаться и не должна быть вздутой. Икра должна заполнять баночку полностью. На донышке банки красной икры, изготовленной по ГОСТу, выбиты три ряда букв и цифр. Причем маркировка наносится изнутри банки, то есть на ощупь буквы и цифры выпуклые, – пояснили в управлении Роспотребнадзора.

Что же касается имитационной икры, то она состоит из морских водорослей, из которых производят агар и альгинат. И уже на их основе готовят желе, а затем подкрашивают в нужный цвет. Натуральные икринки имеют ядро. Искусственные либо однородны, либо у них внутри всего лишь пузырек воздуха.

Как проверить, натуральная ли икра в домашних условиях? Залейте кипятком. Натуральная побелеет (заварится белок), искусственная же сначала потеряет цвет, а затем просто растает. Натуральные икринки лопаются при слабом нажатии, оболочка искусственных икринок более жесткая, сложно лопающаяся.