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Общество17 декабря 2021 9:15

В Воронежской области продолжает снижаться число заболевших коронавирусом за сутки

На этот раз заразился 521 человек
Юрий КОЗЛОВ
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Врачам после локдауна стало немного полегче, уже нет такого вала зараженных.

Врачам после локдауна стало немного полегче, уже нет такого вала зараженных.

Фото: Артем КИЛЬКИН

Специалисты Роспотребнадзора сообщили данные о количестве заболевших коронавирусом за сутки. На утро пятницы, 17 декабря, их число возросло еще на 521 человека.

Надо отметить, что с момента частичного локдауна, закончившегося в ноябре, число зараженных постепенно снижается. Напомним, на утро четверга, 16 декабря, их было 532. А ведь относительно недавно заболевших за сутки было около 800 человек.

Всего за время пандемии коронавирусом заразились 188 479 жителей Воронежской области.