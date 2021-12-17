В Воронежской области продолжает снижаться число заболевших коронавирусом за сутки

Врачам после локдауна стало немного полегче, уже нет такого вала зараженных. Фото: Артем КИЛЬКИН

Специалисты Роспотребнадзора сообщили данные о количестве заболевших коронавирусом за сутки. На утро пятницы, 17 декабря, их число возросло еще на 521 человека.

Надо отметить, что с момента частичного локдауна, закончившегося в ноябре, число зараженных постепенно снижается. Напомним, на утро четверга, 16 декабря, их было 532. А ведь относительно недавно заболевших за сутки было около 800 человек.

Всего за время пандемии коронавирусом заразились 188 479 жителей Воронежской области.