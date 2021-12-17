В Воронежской области увеличились темпы вакцинации от коронавируса

Всего привитых от коронавируса жителей Воронежской области теперь стало 1 233 264. Фото: Алексей БУЛАТОВ

Активнее стали делать прививки от коронавируса жители Воронежской области. По данным санитарных врачей на утро пятницы, 17 декабря, медики ввели еще 14 888 инъекций вакцины (на начало дня 16 декабря их прибавилось гораздо меньше – 12 489). При этом первую часть прививки получили 5 149 человек, вторую – 9 739.

Всего вакцинированных от ковида жителей Воронежской области стало уже 1 233 264, в том числе двукратно – 1 161 215.

Больше, чем на две тысячи стало больше и наших земляков, прошедших ревакцинацию. Если на утро 16 декабря их было 173 907, то к началу дня 17 декабря – уже 176 218.