В центре Воронежа юноша «развел» сердобольную девушку на 6,7 тысяч рублей

19-летнего лискинца задержали в Центральном районе и доставили в отдел полициию. Там он признался, что обманул девушку. Фото: из архива «КП»

За помощью к полицейским обратилась 19-летняя жительница Воронежа. Она рассказала, что 20 ноября в 14.00 на улице Кольцовской к ней подошел молодой человек и поведал ей жалостливую историю. Якобы он приехал в Воронеж по делам, у него украли деньги, и теперь ему нельзя вернуться домой, в Москву. И попросил одолжить ему крупную сумму. При этом юноша обещал, как только доберется до столицы, вернуть деньги на банковскую карту девушки. Он записал номер ее телефона. Девушка поверила и отдала молодому человеку 6 700 рублей. Она ждала несколько дней, что юноша вернет деньги. Потом поняла, что стала жертвой афериста.

Сотрудники уголовного розыска изучили данные камер видеонаблюдения на улице Кольцовской и заметили, что мошенник сел в автомобиль и уехал. По машине его и вычислили. Аферистом оказался 19-летний житель Лискинского района. Оперативники задержали его в Центральном районе Воронежа и доставили в отдел полиции. Там молодой человек признал свою вину

- Возбуждено уголовное дело по части 2 статьи 159 УК РФ «Мошенничество» (до пяти лет лишения свободы). Наши сотрудники сейчас выясняют возможную причастность жителя Лискинского района к другим похожим аферам, - сообщили в региональном ГУ МВД.