В Воронеже в 11 автобусах появились новые чеки при оплате проезда

На чеках в 11 автобусах появилась дополнительная информация. Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

На 11 воронежских автобусах, обслуживаемых перевозчиком «АТП-1», ввели новые чеки, фиксирующие оплату проезда пассажиром. Кроме надписи «Оплачено» на них будут указаны последние четыре цифры банковской карты, с которой были сняты деньги. Касается нововведение маршрутов №№ 10а, 16в, 20, 20б, 37, 50, 54, 120, 59ас, 88 и 352.

- По итогам двухнедельного тестирования системы в наших автобусах мы получили много положительных отзывов, а также рекомендаций от горожан. Информацию на чеках было решено расширить так, чтобы соблюдался баланс между экологичностью и информативностью. Возможны дальнейшие изменения для удобства пассажиров, о которых мы сообщим позже, - прокомментировал новшество исполнительный директор ООО «АТП-1» Владимир Георгиевский.