Бенефис Чмыхова обеспечил воронежскому «Бурану» первую за два месяца крупную победу

Вера воронежских болельщиков помогла "ураганным" прервать серию из 5-ти домашних поражений кряду. Фото: со страницы ХК "Буран" ВКонтакте.

Сегодня воронежский «Буран» в рамках ВХЛ переиграл ангарский «Ермак» (3:0).

Все шайбы были заброшены во втором периоде. Поочередно ворота сибиряков поразили Артем Чмыхов (26-я), Антон Вилков (26-я) и Данил Макаров (38-я).

В минувшей встрече сразу три игрока «ураганных» набрали по два балла по системе «гол+пас» - это Чмыхов (1+1), Макаров (1+1) и Даниил Мельников 0+2).

Но героем встрече можно по праву признать Чмыхова, который в конце ноября покинул «Буран», а спустя две недели вернулся в расположение воронежского клуба. Сегодня он отметился победной шайбой.

Это вторая крупная победа воронежского клуба в этом сезоне и первая с 9 октября, когда в «Юбилейном» был повержен «Дизель» (4:0). Кроме того, подопечные Михаила Бирюкова выиграли в присутствии своих болельщиков впервые с 24 октября, когда одолели тульский АКМ (2:1).

После сегодняшнего игрового дня наши земляки занимают 23-е место с 25-ю очками. В ТОП-3 входят питерское «Динамо», тюменский «Рубин» (по 53) и «СКА-Нева» из Санкт-Петербурга (51).

Следующий матч «Буран» проведет 18 декабря дома с новокузнецким «Металлургом» (5-е место, 51 очко). Начало встречи в 16:00.