Воронежский «Кристалл» в трех партиях разгромил краснодарский ЦОП

После сегодняшнего дня «Кристалл-Черкизово» занимает третье промежуточное место с 22-мя очками. Фото со страницы ВК «Кристалл-Черкизово» в VK.

Сегодня в Воронеже стартовал 4-й тур высшей лиги «Б» по волейболу среди мужских команд.

В первый игровой день местный «Кристалл-Черкизово» в трех партиях одолел краснодарский ЦОП - 25:10, 25:19, 25:15.

В другом матче «Обнинск» одержал волевую победу над майкопским «Динамо-МГТУ» - 3:2.

После сегодняшнего дня «Кристалл-Черкизово» занимает третье промежуточное место с 22-мя очками, уступая лидирующему «Обнинску» пять баллов.

Завтра, 17 декабря, воронежцы сыграют с динамовцами. Начало встречи в 17:00. Напомним, что домашние матчи наши парни проводят в спорткомплексе Дворца творчества детей и молодежи на площади Детей, 1а.