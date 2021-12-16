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Общество16 декабря 2021 16:29

С воронежца, сбившего ребенка на пешеходном переходе, взыскали 65 тысяч рублей

Суд частично удовлетворил требования матери за причинение телесных повреждений ее сыну в результате ДТП
Алексей СЕРГУНИН
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Водитель обещал помощь, до настоящего времени не выплатил никакой суммы.

Водитель обещал помощь, до настоящего времени не выплатил никакой суммы.

Фото: Ксения ТИМОФЕЕВА

- Россошанский районный суд частично удовлетворил требования матери за причинение телесных повреждений ее сыну в результате ДТП, - информирует пресс-служба учреждения.

В июле этого года мужчина не уступил дорогу малолетнему на нерегулируемом пешеходном переходе и наехал на него. В результате мальчик получил телесные повреждения в виде ран на лице, бедре, множественные раны на руках и ногах, которые квалифицируются, как причинившие легкий вред здоровью, а также телесные повреждения в виде ссадин.

И хотя водитель обещал помощь, до настоящего времени не выплатил никакой суммы. Рассмотрев материалы дела, суд взыскал с мужчины 65 тысяч рублей в качестве компенсации морального вреда.