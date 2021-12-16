240 часов обязательных работ получил воронежец за повторную езду в пьяном виде

11 августа этого года мужчина вновь сел за руль «ВАЗ 21124» в нетрезвом состоянии. Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

Житель Аннинского района признан виновным в соответствии с ч. 1 ст. 264.1 УК РФ за повторную езду в пьяном виде.

Его уже лишали прав за аналогичный проступок в 2019-м году. Но 11 августа этого года он вновь сел за руль «ВАЗ 21124» в нетрезвом состоянии.

Автоинспекторы остановили автомобиль, и провели освидетельствование водителя на состояние алкогольного опьянения. В итоге предельно допустимый уровень абсолютного этилового спирта в выдыхаемом воздухе был превышен в более чем шесть раз – составил 1,059 мг/л при норме 0,16.

В итоге суд Аннинского района назначил мужчине наказание в виде обязательных работ на срок 240 часов с лишением права заниматься деятельностью, связанной с управлением транспортными средствами, на два года. Об этом сообщает пресс-служба райсуда.