Воронежские волейболисты заняли четвертое место в финале всероссийского турнира в Казани

По итогам первого раунда воронежский ВГПУ набрал восемь очков, поделив второе – четвертое места со студентами из Екатеринбурга и Ростова. Фото с сайта ВК "Белогорье".

Финал студенческого турнира по волейболу в формате 5x5 в рамках одного сета. При этом встреча не могла продолжаться более десяти минут.

Такой щадящий режим позволил провести в один день не только круговой турнир между шестью командами, но и отыграть «финал четырех».

По итогам первого раунда воронежский ВГПУ набрал восемь очков, поделив второе – четвертое места со студентами из Екатеринбурга и Ростова. Первыми стали гости из Новосибирска.

Но, увы, в «финале четырех» наши земляки потерпели два поражения и заняли четвертое место.