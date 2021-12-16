В районе под Воронежем нарушили правила пожарной безопасности в 21 школе

Не во всех шкодах Панинского района есть пожарная сигнализация. Фото: Алексей БУЛАТОВ

Сотрудники прокуратуры Панинского района проверили работу 21 школы в отношении соблюдения правил пожарной безопасности. Во всех учебных заведениях обнаружили много нарушений. Наиболее грубые из них: не было обработки огнезащитным составом сгораемых конструкций, отсутствовали автоматические установки пожарной сигнализации. Кроме того, в помещениях пищеблоков использовали нерегламентированные газовые баллоны без соблюдения должных мер безопасности. Также допускали эксплуатацию электрических приборов с повреждениями.

Прокуратура района возбудила в отношении должностных лиц 21 административное дело по ч. 1 ст. 20.4 КоАП РФ «Нарушение требований пожарной безопасности». Администрация образовательных учреждений приняла меры по приведению своих школ в порядок с точки зрения пожарной безопасности.