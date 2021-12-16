В Воронежской области начались показы спектаклей для незрячих и слабовидящих зрителей

Теперь у незрячих и слабовидящих зрителей появится возможность стать постоянными посетителями театра и в полной мере ощутить театральную атмосферу. Фото из архива Борисоглебского драматического театра.

Юбилейный 85-й театральный сезон в Борисоглебском драматическом театре им. Н.Г. Чернышевского подарил еще одной категории зрителей возможность посетить театр. Показы спектаклей «Вишневый сад» и «Женитьба» в сопровождении прямого тифлокомментирования для незрячих и слабовидящих зрителей.

В 2021 году Борисоглебский драматический театр получил сразу два гранта для реализации проектов, способствующих социализации незрячих людей. Удалось получить специальное оборудование и средства на организацию проведения спектаклей в сопровождении прямого тифлокомментирования. Оплата билетов на спектакли для незрячих людей осуществлялась за счет грантовых средств. Об этом сообщает телеграм-канал Департамента культуры Воронежской области.

Слабовидящие зрители посмотрели спектакли глазами профессионального тифлокомментатора Янины Исаичкиной из Москвы. Она помогла незрячим «увидеть» декорации, костюмы и перемещение актеров по сцене.

Заведующая литературно-драматургической частью театра Любовь Лепешкина прошла стажировку у московского тифлокомментатора на проведение спектаклей «Вишневый сад» и «Женитьба» с прямым тифлокомментированием. В планах театра ввести в репертуар еще три спектакля с тифлокомментариями. Так что теперь у незрячих и слабовидящих зрителей появится возможность стать постоянными посетителями театра и в полной мере ощутить театральную атмосферу.

Напомним, что 19 декабря в Воронеже в театре драмы имени Кольцова покажут спектакль «Метель», адаптированный для глухих и слабослышащих зрителей.