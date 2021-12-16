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Происшествия16 декабря 2021 13:37

В Воронеже 27-летняя женщина отдала мошенникам взятые в кредит 670 тысяч рублей

За минувшие сутки жертвами аферистов стали 12 жителей региона
Алексей СЕРГУНИН
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За сутки воронежцы отдали виртуальным мошенникам 1,4 миллиона рублей.

За сутки воронежцы отдали виртуальным мошенникам 1,4 миллиона рублей.

Фото: Ксения ТИМОФЕЕВА

За минувшие сутки на территории Воронежской области зарегистрировано семь мошенничеств и пять краж денежных средств, совершенных бесконтактным способом. Ущерб составил 1,4 миллиона рублей. Об этом сообщает пресс-служба ГУ МВД России по Воронежской области.

В одно из отделений областного центра поступило заявление от 27-летней местной жительницы о том, что неизвестные похитили у нее свыше 600 тысяч.

Потерпевшая пояснила, что ей на телефон позвонил мужчина и представился сотрудником службы безопасности банка. Он сообщил о зафиксированном случае несанкционированного доступа мошенников к ее банковскому счету и попытке перевода денежных средств.

Далее аферист сообщил, что злоумышленники могут оформить на нее кредит и похитить денежные средства. Чтобы этого не допустить, ей необходимо исчерпать свой кредитный потенциал, опередить мошенников путем оформления на себя банковского кредита на максимальную сумму с последующим переводом денег на безопасные счета до прояснения ситуации.

Следуя инструкциям злоумышленников, потерпевшая в режиме онлайн оформила кредит в банке на 670 тысяч и перевела деньги по представленным ей реквизитам. Сделав это, она осознала, что стала жертвой обмана и обратилась в полицию.

Сейчас возбуждены уголовные дела в соответствии с частями 2 и 3 статьи 159 УК РФ «Мошенничество», частью 3 статьи 158 УК РФ «Кража», проводятся оперативно-розыскные мероприятия.

Сотрудники полиции настоятельно рекомендуют воронежцам сохранять бдительность при совершении финансовых сделок через интернет. Необходимо тщательно перепроверять всю информацию и внимательно относиться к предложениям незнакомых людей о совершении различных финансовых операций.