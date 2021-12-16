Из-за тезки в Воронежской области на жителя Севастополя насели налоговики

Налог на земельный участок теперь заплатит житель Петропавловского района, а вот кто будет отвечать за дом, пока неясно. Фото: Иван МАКЕЕВ

Сотрудники прокуратуры Петропавловского района устранили несправедливость по отношению к жителю Севастополя. Ему необоснованно начислили налоги на дом и участок. Между тем, земля принадлежала полному тезке крымчанина. А право собственности на дом и вовсе не определено.

- Наши работники внесли представление руководителю ФНС России № 3 по Воронежской области об устранении нарушений закона. По результатам его рассмотрения сведения в базе данных налоговых органов исправлены. Расчеты по имущественным налогам на имя жителя Севастополя аннулированы, - сообщили в прокуратуре Воронежской области.