В Воронежской области вслед за коронавирусной началась эпидемия ОРВИ

ОРВИ и гриппом заразиться - тоже приятного мало. Фото: Мария ЛЕНЦ

Санитарные врачи предоставили данные по заболеваниям ОРВИ с 6 по 12 декабря. За прошедшую неделю к врачам обратились 15 642 больных. Это на 13,5 процента больше, чем с 29 ноября по 5 декабря, и на 54% больше эпидемиологического порога.

Чаще всего болеют дети (9 141). Среди малышей до двух лет число заболеваний ОРВИ за неделю увеличилось на 21 процент, детей от 3 до 6 лет – на 28,7%, от 7 до 14 лет – на 23%. А вот число захворавших взрослых практически осталось на прежнем уровне (всего +0,5%).

Что особенно сильно напрягает – медики заметили активизацию вирусов гриппа. Санитарные врачи отмечают, что и COVID-19, и грипп имеют одинаковые пути передачи – преимущественно-воздушно-капельный, но также можно заразиться при контакте и через загрязненные инфекцией поверхности.

Похожа и картина заболевания. При этом как грипп, так и COVID-19 имеют самый широкий спектр вариантов болезни – от бессимптомного или легкого до тяжелого заболевания и смерти.

Однако есть у гриппа и ковида и существенные отличия.

Вирус гриппа передается достаточно стремительно, в среднем инкубационный период (время от заражения до появления симптомов) составляет от нескольких часов до одного-двух дней. Больной гриппом является заразным для окружающих, в основном, в первые три-пять дней.

Инкубационный период при COVID-19 более продолжительный, в среднем он составляет четыре-шесть дней, может быть короче или длиннее. Распространять вирус больной коронавирусом может уже за один-четыре дня до появления симптомов.

Доля тяжелых и критических случаев также отличается: при COVID-19 их больше, чем при гриппе. По данным на сегодняшний день, 15% случаев заболевания ковида являются тяжелыми, требующими кислородной маски, в 5% - случаев требуется искусственная вентиляция легких.

Риск тяжелой инфекции при COVID-19 увеличивают пожилой возраст и сопутствующие хронические заболевания. При гриппе в категории повышенного риска входят дети (которые коронавирус переносят сравнительно легко) и беременные женщины, которые могут тяжело заболеть гриппом на поздних сроках. Есть также наблюдения о тяжелых случаях коронавируса у беременных либо патологических состояниях, связанных с развитием плода.

Правила профилактики общие для всех респираторных инфекций. Нужно использовать маски и соблюдать гигиену рук, стараться избегать места скопления людей.

Но самое главное – сделать прививки и от коронавируса, и от гриппа.