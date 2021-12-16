Жителя Воронежской области будут судить за хранение 1,5 килограммов марихуаны

Он собрал верхушечные части конопли неподалеку от одного из частных домов в поселке Калинино. Фото: пресс-служба УМВД России по Белгородской области.

47-летнему жителю Борисоглебского района грозит до десяти лет лишения свободы за хранение марихуаны.

Как выяснилось во время следствия, в сентябре этого года он собрал верхушечные части конопли неподалеку от одного из частных домов в поселке Калинино. 22 сентября во время обыска у него обнаружили марихуану общей массой 1455,67 грамма, что в соответствии с действующим законодательством относится к крупному размеру для данного вида наркотического средства.

В соответствии с частью 2 статьи 228 УК РФ ему грозит лишение свободы на срок до десяти лет со штрафом в размере до пятисот тысяч рублей. Об этом сообщает пресс-служба районного суда.