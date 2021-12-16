На окраине Воронежа планируют создать парк развлечений за 7 миллиардов рублей

В масштабном парке планируют создать свой "Водный мир". Фото: Михаил ФРОЛОВ

Владельцы обширной территории микрорайона Отрадное планируют создать национальный тематический парк на площади в 138 гектаров вдоль улицы Изыскателей (платного участка трассы «Дон») со стороны Новой Усмани между развязками на улицах Димитрова и Остужева. Об этом сообщает «КоммерсантЪ». В нем собираются разместить аттракционы, которые займут более 30 га, уголок живой природы и центр пилотирования (вместе – 18 га), деревню развлечений (3,5 га). На площади 9,5 гектаров может появиться отель на 120-150 постояльцев. Чуть больше двух гектаров займет открытая сцена и территория для концертов. Примерно столько же отводят на парк «Водный мир». Стоимость проекта оценивают в 7 миллиардов долларов.

Разработчики проекта признают, что при условии его реализации выйдут в плюс еще очень нескоро. Впрочем, они рассчитывают на посещение парка не только из Воронежской области, Тамбова и других городов Черноземья, но и из Москвы, Ростова-на-Дону. Эксперты пока относятся к проекту скептически. В частности, их смущает то, что парк, как его представляют сейчас, будет зажат между жилыми комплексами «Черемушки» и «Новое Отрадное». А значит, не будет красивых природных пейзажей, что снизит привлекательность этого туристического комплекса.