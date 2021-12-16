Воронежские предприниматели могут в любой момент обратиться в прокуратуру

Прокуратура Воронежской области теперь на постоянной основе принимает предпринимателей. Представители бизнес-сообщества могут обратиться в приемную ежедневно в рабочее время с 09.00 до 13.00 часов и с 13.45 до 18.00 часов в здании прокуратуры Воронежской области по адресу: г. Воронеж, переулок Красноармейский, д. 12б. Прием организован также в городских, районных, межрайонных и специализированных прокуратурах региона.

- Прокуроры ориентированы на оперативное и всестороннее рассмотрение поступающих обращений, принятие комплекса мер прокурорского реагирования в целях восстановления нарушенных прав субъектов предпринимательской деятельности, - сообщили в ведомстве.