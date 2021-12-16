Два человека погибли и два пострадали в страшном ДТП с «КамАЗом» под Воронежем

Фото с сайта ГУ МВД по Воронежской области

Страшная авария произошла утром 16 декабря на улице Ленина в селе Орлово Новоусманского района. 51-летний липчанин, управляя автомобилем Киа Спортейдж», выехал на полосу встречного движения, где допустил лобовое столкновение со встречным автомобилем «КамАЗ», под управлением 51-летнего местного жителя.

От удара иномарка превратилась в груду металла, находившиеся в ней водитель и 44-летний пассажир от полученных травм погибли на месте. Еще два пассажира кроссовера, 46 и 38-летние жители Липецкой области, также получили телесные повреждения, их доставили в медицинское учреждение.

Полицейские начали проверку по данному факту, устанавливаются все обстоятельства и причины произошедшего.