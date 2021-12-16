Участники объявленного ДСК архитектурного конкурса «Проекты будущего» презентовали свои работы

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Старт архитектурному конкурсу лучших идей и дизайн-проектов был дан в апреле 2021 года. Тогда опорный вуз запустил «дни предприятий строительного комплекса региона», цель которых – повышение практических навыков обучающихся, содействие подготовке высококвалифицированных специалистов строительной отрасли. Первой организацией, которая выступила партнером в чреде совместных с вузом мероприятий, стал Домостроительный комбинат. 8 апреля прошел День ДСК в ВГТУ.

Итогом этой работы стал не только обмен опытом и информацией, но и объявленный ДСК конкурс для студентов опорного вуза. Домостроительный комбинат организовал его не только с целью стимулировать студентов, но и с перспективой найти новые проекты, которые можно реализовать на практике. На предприятии ценят и ждут «свежие» идеи.

Заявки от студентов принимались по трем номинациям:

- концепция застройки территории;

- концепция благоустройства придомовой территории;

- концепция оформления мест общего пользования многоквартирных домов.

По условиям конкурса проекты должны подразумевать свободную авторскую интерпретацию воплощения мероприятий по возможному благоустройству дворовых территорий или общественных территорий при условии максимального сохранения существующего озеленения и с учетом исторически сложившейся градостроительной ситуации, а также существующих реконструируемых и новых объектов.

Приветствуя участников мероприятия по защите готовых проектов, первый проректор университета И.Г. Дроздов подчеркнул важность подготовки высококвалифицированных кадров во взаимодействии с индустриальными партнерами вуза, в число которых входит и ДСК.

«Домостроительный комбинат является одним из самых надежных партнеров ВГТУ, – отметил Игорь Геннадьевич. – На конкурс было представлено большое количество студенческих работ. Надеемся, что наиболее интересные идеи обучающихся нашего вуза будут использованы ДСК».

Всего было представлено 12 работ в номинациях «Концепция застройки территорий» и «Концепция благоустройства территорий». В числе участников – студенты факультета архитектуры и градостроительства и факультета инженерных систем и сооружений, преимущественно – 3 курс. «Проекты будущего» оценивала конкурсная комиссия, в состав которой вошли: первый проректор ВГТУ И.Г. Дроздов, генеральный директор ДСК А.И. Соболев, преподаватели вуза и другие представители профессионального сообщества.

Генеральный директор ДСК Андрей Соболев поблагодарил участников за представленные проекты: «Хочется пожелать, чтобы те проекты, которые вы сегодня здесь презентовали дали толчок вашей дальнейшей творческой деятельности. Они все замечательные, интересные, я охотно высказывал свое мнение и замечания по каждому из них. Молодцы, что начали двигаться от идеи, от концепции. Пусть они не всегда совпадали с историей данной территории, подходы были различные, и это здорово!» – подытожил глава ДСК.

В ходе защиты не только Андрей Соболев, но и другие члены экспертной комиссии высказывали свои замечания и предложения по доработке представленных проектов. Окончательные итоги архитектурного конкурса будут подведены в январе 2022 года. Проекты-победители станут известны после народного голосования. Оно будет организовано на сайте АО «СЗ «ДСК» https://dskvrn.ru.