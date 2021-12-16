В Воронеже за взятку под суд пойдет иностранец

Воронежские следователи завершили расследование уголовного дела в отношении 26-летнего иностранного гражданина, которого обвиняют в покушении на взятку.

Следствие установило, что в августе 2021 года в Острогожском районе выявили факт незаконного нахождения на территории России 26-летнего иностранца. 9 августа этот мужчина прибыл в отдел полиции, и предложил сотруднику полиции за вознаграждение не привлекать его к административной ответственности.

- Несмотря на разъяснения полицейского о том, что данные действия являются уголовно-наказуемым деянием, обвиняемый своих намерений не изменил и попытался передать находившемуся при исполнении обязанностей должностному лицу денежные средства в размере 12 тысяч рублей, - рассказали в воронежском СУСКе.

Полицейские от взятки отказался и сообщил о предложении в дежурную часть. Взяткодателя задержали с поличным на месте совершения преступления.