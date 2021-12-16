Три воронежских вуза попали в рейтинг лучших британской компании Quacquarelli Symonds

На днях британская компания Quacquarelli Symonds (QS) опубликовала рейтинг год лучших университетов на 2022 - QS EECA (Emerging Europe and Central Asia) University Rankings. В него мечтают попасть все университеты мира. А три воронежских уже попали! Это ВГУ, ВГАУ и ВГЛТУ

- Поздравляю всех студентов, научно-педагогический состав, всех сотрудников университета с этим достижением. Это наша общая победа! - сообщил ректор ВГЛТУ Михаил Драпалюк.

При составлении рейтинга авторитетное жюри оценивает несколько показателей, среди которых академическая репутация, соотношение преподавателей и студентов, международная деятельность, количество преподавателей с научными степенями, эффективности интернет-ресурсов, репутации в академической среде и среди работодателей. Традиционная составляющая рейтинга QS — показатели академической репутации вуза и репутации среди работодателей. Всего в рейтинг попало 130 российских университетов.