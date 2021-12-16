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Общество16 декабря 2021 9:59

В родительских чатах Воронежа собирают согласие на вакцинацию детей от коронавируса

Но департамент здравоохранения это не подтверждает
Елена ФЕДЯШЕВА
Елена ФЕДЯШЕВА
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В Воронеж детская вакцина еще не поступала

В Воронеж детская вакцина еще не поступала

Фото: из архива «КП»

Читатели «КП» сообщили о том, что в родительских чатах начали обсуждать вакцинацию детей от коронавируса и даже объявили о сборе согласий на прививку.

Мы обратились за комментариями в департамент здравоохранения региона, однако там сообщили, что подготовку к вакцинации детей пока не начинали, и поставок новой вакцины из Минздрава не было.

Не изучают мнение родителей по вопросу детской вакцинации и в системе образования. В этом «Комсомолку» заверили в пресс-службе горадминистрации. Кто и с какой целью собирает такие сведения, не известно.