Воронежцев напугала автоматная очередь в центре города

Днем 16 декабря прохожие услышали звуки выстрелов и автоматную очередь с территории штаба 20-ой армии, расположенного на проспекте Революции. За оградой бегали военные. Встревоженные горожане сняли происходящее на видео. Однако тревога оказалось ложной, точнее – учебной.

Как пояснили в пресс-службе ЗВО, подразделение антитеррора общевойсковой армии ЗВО отработало действия по отражению атаки «противника» на территорию штаба объединения в Воронеже.

- По сценарию учения «террористы» совершили нападение с нескольких направлений на контрольно-пропускной пункт, расположенный в границах воинской части. Группа антитеррора оперативно среагировала на угрозу, уничтожив диверсантов и оцепила район для недопущения условных случайных жертв среди гражданского населения, - пояснили военные.

Подразделение антитеррора успешно отработало эвакуацию условно раненого, обнаружение радиационной химической и биологической опасности, а также вопросы восстановления связи с вышестоящим штабом. Блокировали вероятные пути отступления «террористов», а медицинская группа оказывала первую медицинскую помощь нуждающимся.

Во время плановой тренировки было задействовано минимальное количество имитационных средств, в том числе холостые боеприпасы к стрелковому оружию и дымовые шашки.