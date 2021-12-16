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Происшествия16 декабря 2021 8:07

Под Воронежем автомобилистка на «Гранте» улетела в кювет

Женщина попала в больницу
Елена ФЕДЯШЕВА
Елена ФЕДЯШЕВА
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Ночью 15 декабря на 37 километре автодороги «Обход города Воронежа» на территории Семилукского района съехала в кювет и опрокинулась «Лада Гранта» под управлением 32-летней автомобилистки.

В результате аварии водитель автомобиля получила телесные повреждения различной степени тяжести, ее доставили в больницу. От предложенного медицинского освидетельствования на наличие алкогольного опьянения женщина отказалась.

Сейчас сотрудниками полицейские проводят проверку по данному факту, устанавливают все обстоятельства и причины произошедшего.