Под Воронежем автомобилистка на «Гранте» улетела в кювет

Ночью 15 декабря на 37 километре автодороги «Обход города Воронежа» на территории Семилукского района съехала в кювет и опрокинулась «Лада Гранта» под управлением 32-летней автомобилистки.

В результате аварии водитель автомобиля получила телесные повреждения различной степени тяжести, ее доставили в больницу. От предложенного медицинского освидетельствования на наличие алкогольного опьянения женщина отказалась.

Сейчас сотрудниками полицейские проводят проверку по данному факту, устанавливают все обстоятельства и причины произошедшего.