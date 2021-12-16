Воронежцы могут проверить, положена ли им субсидия на оплату "коммуналки"

После объявления об утверждении новых тарифов на коммунальные услуги правительство Воронежской области запустило калькулятор, который позволит любому жителю региона самостоятельно прикинуть, может ли он рассчитывать на получение субсидии или компенсации от государства.

В предложенной форме необходимо указать информацию об условиях проживания, доходах и составе семьи.

В случае, если калькулятор выдаст положительный ответ, есть смысл собирать и подавать в учреждение соцзащиты документы на получение помощи от государства.

Подробнее о предстоящем росте тарифов на услуги ЖКХ, читайте в нашем материале.