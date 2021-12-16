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Происшествия16 декабря 2021 7:03

В Воронежской области 71-летний велосипедист попал под "ВАЗ"

Мужчину доставили в больницу
Елена ФЕДЯШЕВА
Елена ФЕДЯШЕВА
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У пострадавшего различные травмы

У пострадавшего различные травмы

Фото: из архива «КП»

В среду в Павловске Воронежской области 71-летний велосипедист попал под колеса ВАЗ-2114. Как сообщили в пресс-службе ГУ МВД по региону, авария произошла на улице Гагарина около 18.45. Велосипедист двигался по главной дороге и имел преимущество при проезде перекрестка. Однако водитель ВАЗа почему-то проигнорировал это и не пропустил двухколесный транспорт. В результате дедушка оказался под машиной.

В результате ДТП пенсионер получил телесные повреждения, его доставили в больницу. Обстоятельства происшествия выясняют полицейские.