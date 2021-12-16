Воронежский «Факел» арендовал вратаря «Краснодара-2»

Сергей Ещенко пришел в "Факел" в аренду до конца сезона. Фото: с сайта ФК "Факел"

Воронежский «Факел» взял в аренду до конца сезона 20-летнего вратаря «Краснодара-2» Сергея Ещенко. Габариты голкипера весьма впечатляющие: рост 193 сантиметра, вес 89 килограммов. В нынешнем сезоне Ещенко отыграл десять матчей, в них он пропустил 14 мячей. Учитывая молодость дубля «Краснодара», а, следовательно, и неопытность, результат совсем неплох. Кстати, в прошлом сезоне Ещенко в восьми матчах пропустил 11 мячей. То есть, он довольно стабилен.

Пополнение во вратарскую линию напрашивалось после ухода в московский «Спартак» основного голкипера Ильи Свинова и расторжения контракта с запасным – Александром Саутиным. «Факел» подписал контракт с бывшим вратарем казанского «Рубина» Алексеем Городовым. Но, учитывая нестабильность Данилы Ермакова, который сейчас выглядит не впечатляюще (во многом из-за его авантюрного рейда за пределы штрафной «Факел» вылетел из Кубка), третий голкипер был просто необходим. Почему бы Ещенко не повторить путь Свинова, который тоже приходил, казалось бы, в запас, а потом прочно занял место в воротах?