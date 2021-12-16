В уходящем году в Воронежской области ликвидировали 78 свалок

Фото департамента природных ресурсов и экологии

В 2021 году экологи планировали ликвидировать в Воронежской области 114 незаконных свалок, но успели только 78. Но это все равно на 18 свалок больше, чем в 2020-ом.

Трехлетний план по ликвидации несанкционированных свалок по области в департаменте природных ресурсов и экологии разработали в 2019 году. Согласно данным областного кадастра отходов на территории Воронежской области на начало 2021 года насчитывалось 212 несанкционированных мест размещения отходов общей площадью 176,16 га.

К сожалению, не все муниципалитеты ответственно относятся к этой работе и предоставляют в правительство «липовые» отчеты, отметили в ведомстве.

В ходе выездных проверок выяснилось, что некоторые муниципальные образования даже не приступили к ликвидации свалок. А в Грибановском, Кантемировском, Острогожском и Хохольском муниципальных районах области запланированные мероприятия выполнили в полном объеме.