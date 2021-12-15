На воронежском КБХА отстранили от работы 57 сотрудников, не прошедших вакцинацию

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На воронежском предприятии КБХА, занимающемся разработкой и испытанием ракетных двигателей, оказалось довольно много сотрудников, не торопящихся делать прививку от коронавируса. Как известно, в этом случае работодателя постановление главного санитарного врача региона обязывает отстранять людей от исполнения своих должностных обязанностей. В противном случае уже предприятие грозит нарваться на штраф.

Как сообщили в КБХА, сначала в списке на отстранение от работы числился 81 человек. Но потом 24 из них принесли сертификат о вакцинации либо о перенесенном коронавирусе или медотводы. В результате временно лишились работы 57 человек.

В КБХА сделали акцент на том, что отстраненных сотрудников ни в коем случае не «выдавливают» с предприятия. Как только они сделают прививку либо предоставят медотвод от нее, они сразу вернутся к выполнению должностных обязанностей. Либо когда закончится пандемия коронавируса (никаких признаков этого пока нет). Однако до того момента зарплату им начислять не будут.