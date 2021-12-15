Житель Воронежской области подал в суд после получения повестки о призыве

В военные казармы молодой человек попадать не хочет. И доказывает свое право их избежать в суде. Фото: Михаил ФРОЛОВ

В Борисоглебский городской суд попал иск местного призывника. Молодой человек в нем сообщает, что получил повестку, которая обязывала его явиться в военкомат райцентра для медицинского освидетельствования. Но в военном комиссариате Борисоглебска ему заявили, что скоро его отправят к месту прохождения службы.

Однако идти в армию юноша был не согласен. Во время осеннего призыва 2021 года он начал проходить медобследование, не раз жаловался на состояние здоровья. По мнению молодого человека, врачи медкомиссии это проигнорировали. И не изучили документы, подтверждающие обоснованность жалоб на здоровье.

Поэтому молодой человек в иске просит признать его призыв в армию незаконным и отменить это решение военкомата.