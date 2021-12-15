Киллеру, по ошибке застрелившему сына армянского бизнесмена под Воронежем, изменили приговор

Машина Самвэла Б. после убийства его сына. Фото: предоставлено СУ СК России по Воронежской области. Фото: другой источник.

В Воронежском областном суде немного ужесточили наказание 61-летнему москвичу Григорию Ш. Его признали виновным в заказном убийстве, совершенном 24 февраля 2020 года в Рамонском районе. Киллеру, кроме 13 лет заключения в колонии строгого режима, назначили штраф – 50 тысяч рублей. Их он заплатит за гораздо более мелкие нарушения закона, в их числе, к примеру, за незаконное хранение оружия.

Напомним, жертвой киллера стал 23-летний сын 56-летнего успешного армянского бизнесмена Самвэла С. Молодой человек взял машину отца, чтобы поехать к невесте договариваться о свадьбе. Потому и погиб. На самом деле киллер должен был «убрать» его отца.

На 61-летнего Григория Ш. вышел 46-летний Вячеслав Б. Он предложил семь тысяч долларов москвичу, сильно нуждавшемуся в деньгах, за убийство бизнесмена (потом преступнику добавили к этой сумме еще 800 тысяч рублей). На самом деле Вячеслав Б. был посредником. «Заказал» Самвэла С. друг его семьи, 52-летний Варужан И. Предприниматель не угодил приятелю тем, что одолжил ему два миллиона долларов на открытие трех автозаправок. Деньги Варужан И. возвращать не хотел.

Григория Ш., неосторожно обронившего перчатку при бегстве, поймали. Молчать киллер не стал и выдал нанявших его заказчиков убийства. В итоге Варужан И. получил 19 лет, а его подельник Вячеслав Б. – 10 лет колонии строгого режима.