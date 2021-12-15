В Воронежской области мужчина забил до смерти приютившего его у себя дома знакомого

За избиение, приведшее к смерти 43-летнего мужчины, его 46-летнему приятелю грозит до 15 лет лишения свободы. Фото: Елена КОВАЛЕНКО

Сотрудники Следственного комитета передали в суд уголовное дело 46-летнего жителя Россоши. Его обвиняют в умышленном причинении тяжкого вреда здоровья, которое привело к смерти человека.

По данным следствия, 46-летний мужчина с сентября 2020 года жил у 43-летнего знакомого на улице Калинина Россоши. В ночь с 13 на 14 июня приятели крепко повздорили, и старший жестоко избил младшего не только кулаками, но и ногами. А потом лег спать. Утром он увидел, что знакомый лежит без сознания и позвонил его родственнику. Тот вызвал скорую. 46-летний мужчина заявил, что его приятель много раз падал наотмашь. Потому, дескать, и получил травмы. Врачи попытались спасти избитого россошанца, но безуспешно. Он умер через две недели. Экспертиза установила, что причиной смерти стала тупая травма головы.

46-летнего жителя Россоши задержали. Сначала он продемонстрировал, как бил знакомого в ходе следственного эксперимента. Однако потом много раз менял показания, и в конце концов совсем отказался признавать свою вину в преступлении.

- Однако у следствия есть достаточно доказательств, в частности, показания свидетелей, результаты проведенных экспертиз, протоколы осмотров и выемок. Их оказалось вполне достаточно, чтобы направить дело в суд. 46-летнему мужчине грозит до 15 лет лишения свободы, - сообщил руководитель Россошанского межрайонного следственного отдела регионального управления СК России Вадим Стрижаков.