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Общество15 декабря 2021 14:06

В Воронеже за сутки из-за гололеда пострадали 175 человек

Среди них один ребенок
Олег КУЗНЕЦОВ
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Воронежские коммунальщики далеко не везде посыпали лед.

Воронежские коммунальщики далеко не везде посыпали лед.

Фото: Иван МАКЕЕВ

В Воронеже из-за гололеда 14 декабря пострадали 175 человек, в том числе один ребенок. Все они получили травмы и обратились за медицинской помощью. Такую печальную статистику сообщили в региональном департаменте здравоохранения. Ребенка отвезли в травмпункт больницы № 2.

Напомним, 14 декабря из-за дождя и последовавшего за ним мороза дороги покрылись ледяной коркой. К сожалению, воронежские коммунальщики посыпали тротуары песком далеко не везде. В местах, куда у них не дошли руки, ощущения у людей были такие, что они находятся на катке.

Схожие проблемы были не только в Воронеже, но и в Острогожске. Там коммунальщики и вовсе настолько нагло бездействовали, что «заработали» даже предостережение от местной прокуратуры.